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Reyting sonuçları 20 Eylül Cuma: Arka Sokaklar, Hercai, Payitaht, Her Yerde Sen

Reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam Fox TV'de Her Yerde Sen, atv'de Hercai, Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT 1'de Payitaht Abdülhamid dizileri ekrana geldi. Peki, kim birinci oldu? İşte 20 Eylül Cuma reyting sonuçları...

21.09.2019 10:28Reyting sonuçları 20 Eylül Cuma: Arka Sokaklar, Hercai, Payitaht, Her Yerde Sen

20 Eylül Cuma günü reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam reyting sıralamasında dizilerin savaşı yaşandı. Dünün en çok izlenen yapımı Hercai 13. bölümü oldu. Onu sırasıyla Arka Sokaklar, Fatih Portakal ile Haber, Her Yerde Sen izledi. Payitaht Abdülhamid yeni sezona 8. sırada girdi. İşte dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 20 EYLÜL CUMA

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.

Hercai 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai 13. son bölüm izleHercai 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai 13. son bölüm izle

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Arka Sokaklar 524. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 523. son bölüm izleArka Sokaklar 524. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 523. son bölüm izle


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