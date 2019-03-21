Reyting sonuçları 20 Mart Çarşamba: Kim Birinci Oldu? Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Fox Haber….

Reyting sonuçları merakla bekleniyordu. Ve 20 Mart reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam ekrana gelen TRT 1'de Diriliş Ertuğrul, atv'de Sen Anlat Karadeniz, Star TV'de Kuzgun, Kanal D'de ise Çocuklar Duymasın dizileri arasından kim birinci oldu? Ana haber programları nasıl sıralandı? Hangi program ne kadar reyting aldı? İşte 20 Mart Çarşamba reyting sonuçları…

20 MART ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Dün ekrana gelen yapımlar arasında Diriliş Ertuğrul açık farkla birinci sırada yer aldı. TRT 1'in rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul, 140. Bölümü ile %15.49 izlenme oranı elde etti. En yakın takipçisi ise atv'nin Sen Anlat Karadeniz dizisi oldu. Son zamanlarda reyting kaybı yaşayan dizi, %8.41 izlenme oranını yakaladı. Üçüncü sırada Fox Ana Haber %8.01 ile yer alırken Diriliş Ertuğrul özeti ise %6.59 ile 4. sırada yer aldı. Müge Anlı İle Tatlı Sert beşinci, Sen Anlat Karadeniz özeti 6. sırada yer aldı. Star TV'nin büyük umut bağladığı Kuzgun ise %4.17 oranı ile ancak 7. sırada yer aldı. Survivor Türkiye Yunanistan ise %3,89 ile 9. sırada kaldı.

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.