Reyting sonuçları 21 Mart: Birinci hangisi oldu? Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye, Çarpışma

Reyting sonuçları merakla bekleniyordu. Ve 21 Mart reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam ekrana gelen arasından kim Fox TV'de Bizim Hikaye, Show TV'de Çarpışma, Star TV'de Avlu, atv'de Bir Zamanlar Çukurova, tv8'de Kızım adlı dizilerin son bölümleri vardı. Bu dizilerden hangisi birinci oldu? Ana haber programları nasıl sıralandı? Hangi program ne kadar reyting aldı? İşte 21 Mart Çarşamba reyting sonuçları…

21 MART PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Dün ekrana gelen yapımlar arasında; Bir Zamanlar Çukurova ilk sırayı aldı. Onu takip eden program ise Fox TV Ana Haber oldu. 3. sırada ise Bir Zamanlar Çukurova Özet yer alırken 4. sırada TRT 1'in Tek Yürek dizisi geliyor. 5. sırada Star TV'nin Avlu dizisi, 6. sırada Müge Anlı İle Tatlı Sert, 7. sırada Jet Sosyete, 8. sırada Show TV'nin Çarpışma dizisi olarak sıralandı. Bizim Hikaye ise kendine 9. sırada yer bulabildi.

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.