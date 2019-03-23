Reyting sonuçları 22 Mart Cuma: Birinci Kim Oldu? Hercai, İstanbullu Gelin, Arka Sokaklar, Gülperi, Milli Maç

Reyting sonuçları merakla bekleniyordu. Ve 23 Mart Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam ekrana gelen Star TV'de İstanbullu Gelin, atv'de Hercai, Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Gülperi arasından kim birinci oldu? Şenol Güneş'in milli takım başında çıktığı ilk resmi karşılaşma, Arnavutluk - Türkiye maçı TRT 1'de Payitaht Abdülhamid'ten sonra ekrana geldi. Ana haber programları nasıl sıralandı? Hangi program ne kadar reyting aldı? İşte 22 Mart reyting sonuçları…

22 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI

Dün ekrana gelen yapımlar arasında TRT 1'de yayınlanan Arnavutluk Türkiye milli maçı, birinci sırada yer aldı. 12,96 reyting oranlı milli maçı, Atv'de yayınlanan Hercai adlı dizi ise 6,79 ile ikinci sırada yer aldı. Fox TV'deki Fatih Portakal ile Ana Haber ise 6,75 oranı yakaladı ve 3. sırada yer aldı. Diğer dağılım ise şöyle;

4. İstanbullu Gelin

5. Payitaht Abdülhamid

6. Müge Anlı İle Tatlı Sert

7. Kızım

8. Arka Sokaklar

9. Hercai Özet

10. Arka Sokaklar Özet

17. Gülperi

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.