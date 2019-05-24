Reyting sonuçları 23 Mayıs Perşembe: Dünün Birincisi Kim?

23 Mayıs Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı. Sezon finali ve büyük finale yaklaşan dizilerde heyecan artmaya başladı. Bu ise reytinglerde etkisini göstermeye devam ediyor. Reyting yarışının galibi yine Bir Zamanlar Çukurova dizisi oldu. Fatih Portakal ile Ana Haber 2. sırada onu takip etti. Final yapan Bizim Hikaye dizisi ise 8. sırada yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 23 MAYIS PERŞEMBE

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.