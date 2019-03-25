Reyting sonuçları 24 Mart Pazar: Birinci Kim Oldu? Savaşçı, Nöbet, Survivor, Kardeş Çocukları

Reyting sonuçları merakla bekleniyordu. Ve 24 Mart Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam ekrana gelen Star TV'de Kardeş Çocukları, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Show TV'de Nöbet, Fox TV'de Savaşçı, TRT 1'de ise Elimi Bırakma adlı diziler ekrana geldi. Peki kim birinci oldu? Ana haber programları nasıl sıralandı? Hangi program ne kadar reyting aldı? İşte reyting sonuçları…

24 MART PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Dün ekrana gelen yapımlar arasında birinci sırayı Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber birinci sırada tamamladı. Program 7,41 reyting oranına sahip. Onu sırasıyla şu programlar izledi;

2. Survivor Türkiye Yunanistan

3. Elimi Bırakma

4. Kardeş Çocukları

5. Savaşçı

6. Çok Güzel Hareketler 2

7. Survivor Özet

8. Savaşçı Özet

9. Kardeş Çocukları Özet

10. Pamuk Prenses Ve Avcı

17. Nöbet

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.