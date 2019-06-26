26.06.2019 10:33
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Reyting sonuçları 25 Haziran: Ekranda Kimse Bilmez, Erkenci Kuş, Survivor yarışı!

Reyting sonuçları 25 Haziran: Ekranda Kimse Bilmez, Erkenci Kuş, Survivor yarışı!

Reyting sonuçları belli oldu. 25 Haziran Salı günü reyting yarışında kim birinci çıktı? Atv'nin yaz dizisi Kimse Bilmez, Star TV'nin Erkenci Kuş dizisi, TV8'de Survivor yarışması reyting sıralamasında kıyasıya kapıştılar. Peki hangi program daha çok izlendi. İşte dünün reyting sonuçları

25 Haziran Salı günü reyting sonuçları açıklandı. Dizilerin sezon finali yaptığı, ekranlarda yerli ve yabancı filmler ile yaz dizileri yer alıyor. Total reyting sıralamasının başında Kimse Bilmez dizisi geliyor. Onu Fox TV Haber takip etti. Survivor 3, Erkenci Kuş 4. sırada geldi. İşte dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN SALI

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.

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Erkenci Kuş Dizisi , Magazin

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