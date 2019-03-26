Reyting sonuçları 25 Mart: Birinci Kim Oldu! Söz, Çukur, Yasak Elma, Hercai, Milli Maç

Reyting sonuçları merakla bekleniyordu. Ve 25 Mart Pazartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam ekrana gelen TV'de Söz, Show TV'de Çukur, Fox TV'de Yasak Elma, atv'de Hercai dizileri ile TRT 1'de Milli Maç ve Kanal D'de Eyvah Eyvah 2 adlı yerli sinema ekrana geldi. Peki kim birinci oldu? Ana haber programları nasıl sıralandı? Hangi program ne kadar reyting aldı? İşte reyting sonuçları…

25 MART PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Dün ekrana gelen yapımlar izleyicilerin tercihi Türkiye - Moldova milli maçı oldu. Onu takip eden program ise Fox TV Ana Haber oldu. Reyting sonuçlarına göre ilk on sırada şu programlar yer aldı;

Onu sırasıyla şu programlar izledi;

1 TURKIYE-MOLDOVA KARSILASMASI (TRT 1) 14.15

2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER (FOX ) 8.53

3 CUKUR (SHOW TV)7.98

4 SOZ (STAR TV) 4.96

5 YASAK ELMA (FOX) 4.76

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT (ATV)3.89

7 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN (TV8) 3.81

8 SOZ (OZET) (STAR TV) 3.35

9 CUKUR (OZET) (SHOW TV)2.96

10 YASAK ELMA (OZET) (FOX) 2.71

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.