Yüzleşme Final Bölümü İle De Sınıfta Kaldı! Reyting sonuçları 26 Mart: EDHO, Kadın, Halka, Survivor, Yüzleşme

Reyting sonuçları merakla bekleniyordu. Ve 26 Mart Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam ekrana gelen atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox TV'de Kadın, TRT 1'de Halka, Kanal D'de Yüzleşme finali, TV8'de Survivor, Show TV'de Düğün Dernek, Star TV'de Mad Max adlı programlar arasında kim birinci oldu? Ana haber programları nasıl sıralandı? Hangi program ne kadar reyting aldı? İşte reyting sonuçları…

26 MART PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Dün ekrana gelen yapımlar izleyicilerin tercihi Fox TV'deki Kadın son bölümü oldu. Onu takip eden program ise Fatih Portakal ile Fox TV Ana Haber oldu. Kanal D'de final yapan Yüzleşme ise sıralamada ancak 12. sırada yer aldı. Reyting sonuçlarına göre ilk 12 sırada yer alan programlar ve aldıkları reytingler şöyle:

Onu sırasıyla şu programlar izledi;

1 KADIN 10.87

2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER 8.97

3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ7.78

4 KADIN (OZET) 5.55

5 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN 5

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT 4.14

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) 3.37

8 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 3.11

9 HALKA 3.04

10 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET 3.02

11 DUGUN DERNEK 2.6

12 YUZLESME 2.39

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.