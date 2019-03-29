Reyting sonuçları 28 Mart: Avlu Kan Kaybetmeye Devam Ediyor!

Reyting sonuçları merakla bekleniyordu. Ve 28 Mart Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam ekrana gelen TV8'de Jet Sosyete, atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV'de Bizim Hikaye, Kanal D'de Çocuklar Duymasın, Star TV'de Avlu, Show TV'de Çarpışma, TRT 1'de Tek Yürek dizileri ekrana geldi. Birinciliği dizilerden biri mi kaptı yoksa bir ana haber bülteni mi? Peki kim birinci oldu? Ana haber programları nasıl sıralandı? Hangi program ne kadar reyting aldı? İşte reyting sonuçları…

28 MART PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Dün ekrana gelen yapımlar izleyicilerin tercihi atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi oldu. Dizi, özet bölümü ile günün üçüncüsü olmayı başardı. Fatih Portakal ile Ana Haber 2. sırada yer aldı. Geçen sezon sıralamanın başında gelen Avlu dizisi, yeni sezonda aynı başarıyı gösteremedi. Ve dün 3,73 reyting oranı ile 9. sırada kaldı. 28 Mart Perşembe reyting sonuçlarına göre ilk on sırada şu programlar yer aldı;

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA 10.77

2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER 9.1

3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA 4.72

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT 4.37

5 JET SOSYETE 4.29

6 CARPISMA 4.12

7 BIZIM HIKAYE 4.1

8 TEK YUREK 4.06

9 AVLU 3.73

10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 3.36

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.