Reyting sonuçları 29 Mart: Günün Birincisi Ne İstanbullu Gelin Ne Hercai Ne De Arka Sokaklar!

Reyting sonuçları merakla bekleniyordu. Ve 29 Mart Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam;TV8'de Kızım, atv'de Hercai, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de İstanbullu Gelin, Show TV'de Gülperi, TRT 1'de Payitaht Abdülhamid dizileri, Fox TV'de ise Yaparsın Aşkım yarışmasıekrana geldi. Birinciliği dizilerden biri mi kaptı yoksa bir ana haber bülteni mi? Peki kim birinci oldu? Ana haber programları nasıl sıralandı? Hangi program ne kadar reyting aldı? İşte reyting sonuçları…

29 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI

Dün ekrana gelen yapımlar izleyicilerin tercihi Fox TV'de yayınlanan Fatih Portakal İle Ana Haber programı oldu. Onu atv'de ekrana gelen Hercai dizisi takip etti. İstanbullu Gelin'in 3. sırada olduğu reyting sıralamasında Payitaht Abdülhamit dizisi 4. oldu. 29 Mart Cuma reyting sonuçlarına göre ilk on sırada şu programlar yer aldı;

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER 8.3

2 HERCAI 7.73

3 ISTANBULLU GELIN 6.36

4 PAYITAHT ABDULHAMID 5.66

5 ARKA SOKAKLAR 5.23

6 KIZIM 4.35

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT 4.33

8 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 3.51

9 ISTANBULLU GELIN (OZET) 3.37

10 YAPARSIN ASKIM OZET 3.34

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.