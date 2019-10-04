Reyting sonuçları 3 Ekim Perşembe: Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Şampiyon

3 Ekim Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı. Total reyting sonuçlarına göre, Mucize Doktor bir kez daha birinci olmayı başardı. Onu en yakından takip eden ise yine Bir Zamanlar Çukurova dizisi oldu. Sonrasında Mucize Doktor özet, Fatih Portakal ile Fox Haber, Bir Zamanlar Çukurova özet geliyor. Şampiyon adlı dizi ise listenin 14. sırasında yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 3 EKİM PERŞEMBE

1 MUCIZE DOKTOR FOX

2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

3 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 HAVA DURUMU ATV

9 YEMIN KANAL 7

10 ESRA EROL'DA ATV

11 ATV ANA HABER ATV

12 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

13 COPCULER KRALI (T.S) SHOW TV

14 SAMPIYON TRT 1

15 HAVA DURUMU KANAL D

16 YASAK ELMA (TKR) FOX

17 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D

18 HABER ONU SHOW TV

19 ATV GUN ORTASI ATV

20 STAR ANA HABER STAR TV