Reyting sonuçları 31 Mart: Seçim Akşamının Kazananı Belli Oldu!

Reyting sonuçları açıklandı. 31 Mart Pazar akşamında tüm kanallarda seçim sonuçları programları yer alıyordu. 31 Mart yerel seçim sonuçları, kanallardan anbean takip edildi, bazı illerde sabahlara kadar sonuçların belli olması beklendi. Ve reyting sonuçlarına göre seçim akşamının en çok izlenen kanalı Fox TV oldu. İlk on arasına girmeyi başaran tek farklı program ise Survivor oldu. Fox ve TV8 dışında ilk 20 sıraya giren diğer kanal ise atv oldu. İşte reyting sonuçları…

31 MART PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

1 SIMDI NE OLACAK? FOX 22.03

2 FOX'TA SECIM ANALIZ FOX 18.6

3 FOX'TA FINALE DOGRU FOX 18.47

4 FOX SECIM 2019 FOX 17.77

5 FOX'TA ILK SONUCLAR FOX 17.12

6 BALKON KONUSMASI FOX 16.85

7 FOX'TA SECIM DEGERLENDIRMESI FOX 12.98

8 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER 8.05

9 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 3.75

10 CUMHURBASKANI ERDOGAN ACIKLAMA YAPIYOR TV8 3.73

11 YEREL SECIMLER 2019 ISTE ILK SONUCLAR ATV 3.59

12 YEREL SECIMLER 2019 SONUCLAR NETLESIYOR ATV 3.49

13 YEREL SECIMLER 2019 DEMOKRASININ SONUCU ATV 3.42

14 YEREL SECIMLER 2019 TURKIYE'NIN KARARI ATV 3.32

15 YSK BASKANI SADI GUVEN ACIKLAMA YAPIYOR ATV 3.3

16 YEREL SECIMLER 2019 TURKIYE SECIMINI YAPTI ATV 3.19

17 AK PARTI ISTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKAN ADAYI BINALI YILDIRIM ACIKLAMA YAPIYOR ATV 3.16

18 YEREL SECIMLER 2019 SICAK YARIS ATV 2.52

19 BASKAN ERDOGAN'DAN ILK YORUM ATV 2.49 4.93

20 YEREL SECIMLER 2019 CUMHUR ITTIFAKININ ZAFERI ATV 2.38

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.