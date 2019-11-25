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"Reytingi çok iyi bilmek hikaye anlatmaktan uzaklaştırıyor"

Yapımcı ve senarist Birol Güven, "Reytingi çok iyi bilmek hikaye anlatmaktan uzaklaştırıyor insanı, reklamcı gibi bakmaya başlıyorsunuz hayata.

25.11.2019 20:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:24
Yapımcı ve senarist Birol Güven, "Reytingi çok iyi bilmek hikaye anlatmaktan uzaklaştırıyor insanı, reklamcı gibi bakmaya başlıyorsunuz hayata." dedi.
Güven, 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST "Endüstri Günleri"nin konuğu oldu.
Pınar Altuğ'un yönettiği "Ustalık Sınıfı" etkinliğinde sinema endüstrisinin profesyonelleriyle bir araya gelen Güven, metin yazarı, senarist ve yapımcı olarak yer aldığı projelerin ortaya çıkış hikayelerini anlattı.
"Bütün başarılı işlerimi bu işleri bilmeden yaptım"
İmza attığı projelerin özgün olduğunu ve başka yapımlara benzemediğini ifade eden Güven, çok şey izlemenin ve bilmenin özgünlükten uzaklaştırdığını söyledi.
Güven, bütün başarılı işlerini yapımcılığı bilmeden önce yaptığını belirterek, "Gerçekten bu işi zaman içinde öğrendiğimi düşünüyorum. Birileri bana 'reyting mühendisi' diyordu ama 'ben bu işi öğrendim' dedikten sonra hiçbir başarım yok. Çünkü reytingi çok iyi bilmek hikaye anlatmaktan uzaklaştırıyor insanı reklamcı gibi bakmaya başlıyorsunuz hayata." şeklinde konuştu.
Senaryo yazmaya başladığından bu yana samimi, doğal ve organik hikayeler anlatmaya çalıştığını kaydeden Güven, "Bence verinin çöktüğü yerdir sanat. Biz o zaman bir hikaye anlattık ve insanlar buna inandı. Ne yaptığımızı da bilmiyorduk, empati kurdular sonra biz geriye döndük 'Vay be biz ne yapmışız' demeye başladık." değerlendirmesinde bulundu.
Güven, seyircilerin kısa eserler izlemek istediklerini söyleyip yabancı dizilerin birçok bölümünü aynı gün izlediğini, bir dizinin ne kadar uzun sürerse o kadar çok reyting aldığını fakat artık dijital platformların yaygınlaşmasıyla eski kısa dizilere geri dönülebileceğini söyledi.
"Türk dizilerini ayakta tutan yurt dışına satılıyor olması"
Televizyonun çeşitliliğini kaybetmeye başladığını, kanalların bazen bir diziyle bütün geceyi geçirdiğini anımsatan Güven, şöyle devam etti:
"Şu anda Türk dizilerini ayakta tutan bunların yurt dışına satılıyor olması. Türkiye'deki şu anda bizim dizilerimizi karşılayamaz. Eğer ihracatımız sona ererse ki bu olabilir, mesela Brezilya'nın başına geldi, melodramları Brezilya yapıyordu, şimdi biz satıyoruz. Bunun bir sonu olabilir, ihracat bittiği anda Türkiye'de diziler biter ve geriye dönmüş oluruz."
Güven, dizi senaryosu yazarken oyuncunun kolay oynayabileceği metinler kaleme almaya çalıştıklarını belirterek şunları ekledi:
"Dizi yapacaksak bu uzun maratonda iyi oyuncunun aynı zamanda iyi insan da olması gerekiyor. Diğerleri vefa diyor ama ben 'Kolay çalışabileceğim insanlarla çalışmayı tercih ediyorum' diyorum."

Film Festivali, Pınar Altuğ, Birol Güven, Güncel

Kaynak: AA

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