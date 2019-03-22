22 Mart 2019, 20:27
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İzlenme Oranları Düşen Çocuklar Duymasın Hakkında Kanal D'den Şaşırtan Karar!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın reytinglerinin düşmesi sebebiyle çarşamba akşamları yayınlanan dizinin önümüzdeki haftadan itibaren perşembe akşamları yayınlanmasına karar verildi.

Kanal D'nin Birol Güven imzalı dizisi Çocuklar Duymasın'da reytinglerdeki kötü gidiş sürüyor.

TUTKU KARAKTERİ YENİDEN DİZİYE DÖNDÜ

Dizinin 73.bölümünde düşük reytinglere çözüm bulmak amacıyla senaryoda yeni bir düzenleme yapılsa da bu değişiklik de ekranların fenomen dizisini kurtarmaya yetmemişti. Kanal D yönetimi bu durum üzerine yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, başrollerde ise Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan'ın yeraldığı dizi için flaş bir karar aldı. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin önümüzdeki haftadan itibaren Perşembe akşamları yayınlanmasına karar verildi. Tutku karakterinin diziye yeniden dönmesine rağmen reytinglerdeki düşüşü engelleyemeyen Kanal D'nin bu kararıyla Çocuklar Duymasın'ın izlenmesi bakalım ne kadar etkilenecek?

çocuklar duymasın dizisi, Kanal D, Magazin



YORUMLAR (18)
SERTAÇ : Diziye Burhan Altıntop ve Gaffur transfer olsun,o zaman canlanır kanımca .
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SERKAN: sen.anlat.karadenız.yuzunden.
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BENJAMİN 06: yani pes avrupa uzaya çoktan çıktı biz geriye geriye bir nesil bunlarla büyüdü sonuç ne hiçmi yaratıcı fikirler olmayacak bu ülkede ! kusura bakmayın artık gülemiyoruz
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VEYSEL: Perşembe günü de avlu dizisi var gene istedikleri reyting gelmez bence haftasonu olmalı zaten izlediğim üç dizi var ikisi çakışıyor şimdi
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ERTAÇ ESER: Zamanların en eğlenceli,en güzel dizilerinden biriydi ama artık yeter.Yada bir iki yıl sonra.
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