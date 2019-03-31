Reytingleri Alt Üst Eden Hercai Dizisine Suç Duyurusu! Yayından Kaldırılabilir

İlk üç bölümüyle reytingleri altüst eden Hercai dizisine, Mardin'in Kızıltepe ilçesi Çevre Gönüllüleri (ÇEV-GÖN) Derneği'nden flaş bir suç duyurusu geldi.

KISA SÜREDE BÜYÜK BAŞARI

Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel ve Serhat Tutumluer'in bulunduğu Hercai dizisi, her geçen gün izleyici kitlesini artırmaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk üç bölümüyle Cuma günlerine damgasını vurmayı başaran Hercai, reytinglerde kısa sürede büyük bir başarı elde etmişken dizinin yayından kalkma ihtimali gündeme bomba gibi oturdu.

BÖLGENİN İMAJINI ZEDELİYOR

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Çevre Gönüllüleri (ÇEV-GÖN) Derneği Başkanı Menduh Çakar, bölgenin imajını zedelediği gerekçesiyle Hercai dizisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusunun ardından, dizinin yapımcıları tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

YAYINDAN KALDIRILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz cuma günü yayınlanan 3. bölümüyle hem televizyon başında, hem de sosyal medyada büyük yankı uyandıran Hercai dizisinin, bu suç duyurusunun ardından yayından kaldırılacağı iddia edildi.