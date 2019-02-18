Reytingleri Alt Üst Eden Kardeş Çocukları'ndaki Çekim Hatası İzleyicilerin Gözünden Kaçmadı

Star TV'nin yeni dizisi Kardeş Çocukları dün yayınlanan 4. bölümüyle reytinglerde yine zirveye otururdu. Yeni bölümdeki çekim hatası ise dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.

REYTİNGLERDE ZİRVEYE OTURDU

Star TV'nin yeni dizisi Kardeş Çocukları, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle reytingleri zorlamaya devam etti. Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, ve Afra Saraçoğlu gibi güçlü isimleri bir araya getiren dize dün yayınlanan yeni bölümü ile reytinglerde zirveye oturdu.

KURGU HATASI ÇOK KONUŞULDU

Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kardeş Çocukları'ndaki dün yayınlanan yeni bölümdeki çekim hatası ise izleyicilerin gözünden kaçmadı. Umay ile kavga eden Reşat kalp krizi geçiriyor. Bir anda yere yığılan Reşat'ın imdadına ise aynı evde yaşamadığı kız kardeşi Lebriz yetişiyor. Buraya kadar her şey normal gelebilir size ama Lebriz aynı evde yaşamamasına rağmen kendi evi gibi abisinin evine anahtarla girip hastaneye yetiştirmesi kurgu ve çekim hatası olarak görüldü.