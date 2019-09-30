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Reytingleri alt üst eden Mucize Doktor'un 4'üncü bölüm ikinci fragmanı yayınlandı

Yayınlandığı günden itibaren reyting listelerini alt üst eden Mucize Doktor'un 4'üncü bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Ali Vefa'yı bekleyen sürprizler var.

30.09.2019 17:13

Kıvırcık saçları, zeytin karası gözleriyle televizyondaki klasik jön algısını yıkıp geçen oyuncu Taner Ölmez'in başrolünde oynadığı Mucize Doktor, ekranlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder. Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman'la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin 4'üncü bölüm ikinci fragmanı yayınlandı.

4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiğ, kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran "Mucize Doktor"un 4. bölümündeAli Vefa'nın insanlara olan güveninin sarsıldığı ve çevresindekileri uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Yeni bölümde, Ali Vefa ile yakınlaşmaya çalışan Nazlı'ya ise Ferman'ın aşk uyarısı dikkat çekiyor. Güven problemini aşmaya çalışan Ali'yi ise arkadaşlarından sürpriz bir kutlama bekliyor.

MUCİZE DOKTOR KONUSU

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan "Mucize Doktor"un ilk bölüm tanıtımında başrolde yer alan Taner Ölmez, alışılmışın dışında bir rolle izleyici karşısına çıkacak.

Reytingleri alt üst eden Mucize Doktor'un 4'üncü bölüm ikinci fragmanı yayınlandı

Taner Ölmez, Mucize, Magazin

YORUMLAR(7)
KOPYA DİZİLERE VETO:Bu patlak göz Medcezirde iyi oynuyordu. Orada parladı zaten. Onun kaymağını yiyor. Yoksa bu patlak gözde ne bulacaklar. Mesut Özil kurbağa gözlü, bu da patlak gözlü. Bu kopya VE yurtdışından alınma dizileri izlemeyiniz ki reyting kazandırmayın. Adam gibi yaratıcı dizi yapın izleyelim. Senaryo üretemiyorsunuz, izleyiciyi filme çekemiyorsunuz.
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GOOD DOCTOR:BU DİZİLER NEDEN ABD V. S. ÇAKMASI OLUYOR. BİZİM HAYAL GÜCÜMÜZ BU KADAR MI. NEDEN SENARYOYU KENDİMİZ YAZAMIYORUZ. HER ŞEY HAZIR TAKLİT BURDAN ÇAKMA TÜRK DİZİLERİNİ KINIYORUM İZLEMEMEYE DAVET EDİYORUM. BU KADAR ÜNİVERSİTELER VAR HEP BOŞUNA DEMEK Kİ.
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ARZU:Ali çok tatlı :)
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TIRREK TOKATLAYAN:The Good Doctor Bölümleri bire bir aynı neredeyse
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EROL MEHMET YILDIZ:Abd çakması salak bir dizi.
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