Reza Zarrab'ın Yanına Taşınma Kararı Alan Ebru Gündeş'e Ağır Suçlama: Bu Ülkenin Altını Oymak İçin Anlaşma Yaptılar

İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili Amerika'da görülen davanın önemli ismi Reza Zarrab, itirafçı olduktan sonra New York'ta lüks yaşantısına geri dönmüştü. Ebru Gündeş'in geçtiğimiz günlerde eşi Reza Zarrab'ın yanına taşınma kararı alması ise tartışmaya yol açtı. Gündeş'in taşınma kararında kızı Alara'nın babasından ayrı kalmasını istemediği etkili olduğu öne sürülmüştü.

AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTTİ

Bu karar, Reza Zarrab ilk gözaltına alınıp tutuklandığında çokça tartışılan bir iddiayı tekrar gündeme getirdi: Reza Zarrab, ABD ile anlaşarak gitti, tatil bahaneydi... Habertürk yazarı Sevilay Yılman o eski tartışmayı hatırlatıp Ebru Gündeş'e çok ağır suçlamalar yöneltti.

İşte Yılman'ın yazısından önemli satır başları;

"O zamanlar dilimde tüy bitti bunu sizlere anlatmak için" diyen Sevilay Yılman, "Defalarca yazdım, çizdim bu adam ve karısı Türkiye'yi karalamak için ABD'yle işbirliği yaptılar. "Kızlarının Disneyland'ı görme arzusu filan tamamen senaryonun bir parçası. Mesele Disneyland değil, mesele kapağı tamamen ABD'ye atmak" dediğimde kimisi inanmadı" ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKENİN ALTINI OYMAK İÇİN ANLAŞMA YAPTILAR"

"Bildiğim tek şey, bir kez daha Reza Zarrab ya da diğer bilinen ismiyle Rıza Sarrap! Her ne haltsa… İşte bu arkadaş ve karısı yani Ebru Gündeş… Bu ülkenin altını oymak için anlaşma yaptılar" iddiasını tekrarlayan Sevilay Yılman şöyle devam etti:

Daha Türkiye'deyken üstelik yapılan bu anlaşma gereği de; 'Öt Reza'cım… Bize Türkiye'yi sıkıştıracak bildiğin bilmediğin ne varsa dök! Biz de ABD de de eşin ve kızınla kurmak istediğin hayatı sana verelim!' denilmişti. İşte şimdi o denilen yerine getiriliyor."

"BİLİYORUM Kİ ÇOĞUNUZ ÖFKEDEN DELİYE DÖNÜYOR"

"Ebru Hanım ile kızı Alara hâlâ FBI korumasında olduğu bilinen kocasının yanına taşınıyor" hatırlatması yapan Sevilay Yılman, "Biliyorum ki çoğunuz öfkeden deliye dönüyor bu satırları okudukça. Özellikle de o sesine hayran olduğunuz, ayıla bayıla şarkılarıyla mest olduğunuz Ebru Gündeş'e kızıyorsunuz!" dedi. Yılman yazısını şöyle bitirdi:

Ve ihtimal diyorsunuz ki; "Senin kocan bunca yıl ekmeğini yediği Türkiye'yi çamurlayarak, karalayarak Amerikalılara sattı. Aylarca bu ülke insanı senin kocanın bu ahlaksızlığı yüzünden hop oturduk hop kalktık. Sayesinde ABD'den dünyanın kazığını yedik. Şimdi sen hiçbir şey olmamış gibi kalkıp bu hain adamın yanına gidiyorsun!"

"KOCASININ YAPTIKLARINA NASIL GÖZ YUMDU"

Yapmayın! Demeyin öyle kadıncağıza… Nihayetinde o hain adamın yanına gitmeye mecburmuş. Yakınlarına açıklamış bu sebebi… Demiş; "Kızım ile babasının birbirlerinden kopuk olmasını istemiyorum! Mecburen taşınıyorum New York'a!"

Hülasa… Ebru Gündeş bu güne kadar ne yaptıysa… Yani bu ülkenin altına dinamiti koyup ABD'ye satış yapan hain kocasının yaptıklarına nasıl ve neden göz yumduysa… Bundan sonra da yapacağı herşey aynı şey için. Yani biricik kızı için!

"ALARA İLE BABASI BİRBİRİNDEN KOPUK OLMASIN"

Ebru Gündeş yakınlarına ''Alara ile babasının birbirlerinden kopuk olmasını istemiyorum. Kızımız artık yurt dışında okuyacak. Ama ülkemle bağımı elbette koparmayacağım'' demişti.