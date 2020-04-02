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Rezan Has Müzesi, online arkeolojik eser koleksiyonunu evde kalanlar için açtı

Rezan Has Müzesi, arkeolojik eser koleksiyonundan bir seçkiyi online 3D arşivi olarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan ziyaretçileriyle buluşturuyor.

02.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:14
Rezan Has Müzesi, online arkeolojik eser koleksiyonunu evde kalanlar için açtı
Rezan Has Müzesi, arkeolojik eser koleksiyonundan bir seçkiyi online 3D arşivi olarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan ziyaretçileriyle buluşturuyor.
Müzeden yapılan açıklamaya göre, 20 bin kareden fazla çekim yapılarak oluşturulan dijital arşivde 3 bini aşkın eser yer alıyor.
Müzeyi online olarak gezme ve eserleri inceleme fırsatı veren arşivde, aynı zamanda Iconic tarafından 16K texture yüksek doku detaylarıyla taranan eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
Neolitik dönemden Selçuklu dönemine uzanan bir kronoloji izlemesine dikkat edilerek hazırlanan arşivde kase, testi gibi gündelik kullanım eşyalarından inanca ya da estetik beğenilere vurgu yapan figürler, ziyaretçiler tarafından tüm ayrıntılarıyla incelenebilecek.
Projede yer alan MÖ 3500-2000 yıllarına tarihlendirilen, pişmiş topraktan yapılmış ünik bir araba modeli ile Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen ve MÖ 1. yüzyıl-MS 4. yüzyıl
arasına tarihlenen mermerden yapılmış Hekate Heykeli, koleksiyonun ilgi çekici eserleri arasında öne çıkıyor.
VR ve AR'de dahil olmak üzere tüm dijital cihazlardan erişebilen arşive, "sketchfab.com/rezanhasmuseum" adresinden ulaşılabilecek.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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