Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rezan Öğretmen'den evde kalan çocuklara Anadolu masalları

Hatay'da bir sınıf öğretmeni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocuklar için internet üzerinden Anadolu masalları anlatarak onların kaliteli vakit geçirmesi için çaba sarf ediyor.

14.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:55
Rezan Öğretmen'den evde kalan çocuklara Anadolu masalları
Hatay 'da bir sınıf öğretmeni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocuklar için internet üzerinden Anadolu masalları anlatarak onların kaliteli vakit geçirmesi için çaba sarf ediyor.
Antakya'da yaşayan 2 çocuk annesi Rezan Ezer (38) gönüllü olarak daha önceleri özellikle Suriye sınırındaki köy okullarına giderek öğrencilere canlandırmalar eşliğinde Anadolu masalları anlatıyordu.
Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 20 yaş altı çocukların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Ezer, miniklere masalları ulaştırmanın başka yollarını aradı.
Bunun üzerine "Masalcı Rez ile Uzaktan Masallar" adıyla açtığı YouTube kanalı üzerinden masallarını aktarma fikrini hayata geçiren Ezer, haftanın 6 günü anlattığı unutulmaya yüz tutmuş birbirinden ilginç Anadolu hikayelerini ekran başındaki çocuklarla paylaşıyor.
Giydiği geleneksel Anadolu kıyafetleri ve çarığıyla evinin bir köşesine döşediği eski bakır eşya ve dokuma kilimlerle adeta ortamı sahneye çeviren öğretmenin çektiği videolar, Türkiye 'nin her yerinden çocukların ilgisini görüyor.
İnternet üzerinden birçok çocuğa ulaşıyor
Ezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıllık öğretmen olduğunu ve geçen sene katıldığı hizmet içi eğitimde masal anlatıcılığı eğitmenlik kursu aldığını anlattı.
Daha sonra evde çocuklarına masal anlatmaya başladığını ve böylece kendini geliştirdiğini aktaran Rezan Ezer, şöyle devam etti:
"Masalları anlatırken inanılmaz mutlu oluyordum, çocukların gözlerine bakarken de o ışıltıyı görmek beni çok mutlu ediyordu ve daha sonra masala erişemeyen çocukların ayağına gitmeye karar verdim. Altınözü Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kaymakamlığın da desteğini alarak özellikle dezavantajlı bölgelerdeki köy çocuklarına gidip masal anlatmaya başladım. Bunu köy köy gezerek yaptım ve masallar anlatıp oradaki çocuklarımızın yüreğine dokundum. Sonra maalesef ülkemizin ve bütün dünyanın içinde bulunduğu olumsuz salgın durumu ortaya çıkınca bu gezilere son vermek zorunda kaldım ama ben masal anlatmaya devam etmek istedim. 'Tekrar bunu nasıl yapabilirim acaba?' diye düşündüm ve sosyal medyayı kullanmaya karar verdim. Böylece kendime bir YouTube kanalı açtım ve kendi hesabımdan her gün bir Anadolu masalı anlatmaya başladım."
Aileler teşekkür mesajı gönderiyor
Paylaştığı videoların çok fazla izlendiğini görünce çok mutlu olduğunu belirten Ezer, ailelerden de olumlu mesajlar aldığını ifade etti.
Çektiği videoları yüklemekte geciktiğinde "Nerede kaldınız?" mesajları almaya başladığını aktaran Ezer, "O kadar güzel dönüşler alıyorum ki mesela bir mesajda çocuklarının masalları dinleyip uyuduğunu söylüyorlar aileler ve teşekkür ediyorlar. Her gece masallarımı dinleyerek uyuyan çocuklar var Türkiye'nin dört bir yanında, bu da benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Mutlu oluyorum çünkü bunlar unutulmaya yüz tutmuş masallar, onların unutulmamasına birazcık katkım oluyorsa ne mutlu bana." diye konuştu.
Çocuklara "Evde kal, masal dinle" diyerek seslenen Ezer, "Yani hayat dursa da masallar durmadı, bu mecradan onları çocuklara ulaştırmaya devam etmeye çalışıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Hatay, Kültür Sanat
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

kultur-sanat Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar soluğu pazarda aldı Haberler
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar soluğu pazarda aldı
Haberler ›› kultur-sanat ››Rezan Öğretmen'den evde kalan çocuklara Anadolu masalları - Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

12:40: HDP'li Paylan: "Salgın süresince işçiler, ücretli izne çıkarılmalıdır" - Haberler 12:38: Kars'ta ücretsiz maske dağıtımı - Haberler 12:37: Yalova'da minibüs alev alev yandı - Haberler 12:35: Koronavirüs: Brezilya'da ölümle sonuçlanan doğum günü partisi - Haberler 12:30: Sahra hastanesi nedir, İstanbul'da nerelere kurulacak? - Haberler 12:16: Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi - Haberler 11:24: Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi