"Rezektör Balon" tedavisiyle KOAH hastalarına umut oldu

"Rezektör Balon" tedavisiyle KOAH hastalarına umut olduProf. Dr. Yalçın Karakoca: "Bizim tedavi ettiğimiz hastaların yüzde 98'ı iyileşmiş durumda""Hastalar 20, 30 yıl geriye dönmekte, sanki sigara içmemiş gibi"İSTANBUL - Geliştirdiği "Rezektör Balon" yöntemiyle KOAH hastalarına umut olan Prof. Dr. Yalçın Karakoca, bugüne kadar onlarca hastasını tedavi etti. Ölümcül sonuçları olan KOAH hastalığının kullanılan tedavi yöntemiyle yüzde 98 oranında tedavi edildiğini ifade eden Karakoca, "Kalıcı bronşit açıklığı sağlandığında hastalar 20, 30 yıl geriye dönmekte. Sanki sigara içmemiş gibi. Bronşlar temizlenirken akciğer kanserine yakalanma ihtimalleri de minimum düzeye inmektedir" dedi. Akciğer Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yalçın Karakoca, ölümcül boyutlara varabilen KOAH hastalığına ilişkin bilgiler verdi. 2005 yılında geliştirip patentini aldığı "Rezektör Balon" uygulamasıyla bugüne kadar onlarca hastasını tedavi eden Karakoca, 2007 yılında Janponya'da Bronkoloji Ödülü'nü almaya hak kazandı. Yaklaşık 2 buçuk yılda geliştirilen tedavi yöntemiyle 188 hastadan sadece 3'ü hayatını kaybederken tedavi yöntemi bugüne kadar 100 ülkeye pazarlandı.KOAH en çok sigara içenleri tehdit ediyorKOAH hastalığıyla dünyanın her yerinde mücadele eden hastalar olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın Karakoca, "KOAH hastalığı tüm dünyada üçüncü sırada ölüme yol açan ağır bir hastalık. KOAH 4 evrede olan bir hastalık. Ağır ve çok ağır olanlar hastaneyi ziyaret etmek zorunda olan hastalardır. Bu hastaların tamamına yakını ağır sigara içicileridir. Uzun yıllar sigara tüketmişlerdir. KOAH hastalığı tüm dünyada en fazla kaynak ayrılan hastalıkların başında gelir. Dünyada 600 milyon KOAH hastası var. Her sigara içenden 10 tanesinden biri KOAH hastalığından dolayı hayatını kaybediyor. Her yıl 8, 10 milyon kadar insan hayatını kaybediyor. Bu hastaların en büyük özelliği ani bir ölümle karşılaşmadan yılarca sürünerek sonra ölüme kadar gitmesi. Yani bu hastalar yıllarca hastane yoğun bakım, tekrar iyileşme, tekrar kötüleşme, oksijen kullanma, yardıma muhtaç olma gibi durumlardan geçtikten sonra hayatını kaybediyorlar" şeklinde konuştu."Hastalar 20, 30 yıl geriye dönmekte""Rezektör Balon" yöntemiyle hastaların ilaçlardan daha çok fayda gördüğünü söyleyen Karakoca, "Benim geliştirdiğim tedavi yöntemi ile hastalar ilaçlardan çok fazla fayda görebilecek noktaya geliyorlar. Burada ilaçlardan kesilmek, kurtulmak söz konusu olmadığı gibi ilaçların etkilerini artırmak gerekir. Bronş tıkanıklığını açarsanız çok daha rahat nefes alır hasta. İlaçtan çok daha fazla istifade edecek noktaya gelirler. Patenti bana ait tedavi yöntemi ile bronş içini döşeyen hücrelerin meydana getirdiği tıkanıklığı ortadan kaldırıyoruz. Bu bir saatlik bir operasyonla mümkün. Bronş tıkanıklığını açmak ve kalıcı bir çözüm sağlamak mümkün. Bizim tedavi yaptığımız kronik bronşitli hastalardır. Kalıcı bronşit açıklığı sağlandığında hastalar 20, 30 yıl geriye dönmekte. Sanki sigara içmemiş gibi. Bronşlar temizlenirken akciğer kanserine yakalanma ihtimalleri de minimum düzeye inmektedir" diye konuştu."188 hastanın son 5 yıllık takibinde 3 tanesi kaybedilmiş"Bugüne kadar 188 hastaya uygulanan tedavide 3 hastanın hayatını kaybettiğini söyleyen Karakoca, "188 vakanın son 5 yıllık takibinde 3 tanesi kaybedilmiş. Özellikle kış aylarında biz buna yaprak dökümü ayları deriz. KOAH hastaları yoğun bakımları doldurur. Diğer hastaların yatmasını engellemiş olurlar. Bizim 188 vakamızdan neredeyse 1,2 tanesi hariç kış aylarında son 5 yılda hastaneye giden dahi olmamıştır. 3 tanesi hayatını kaybetmiştir. Akciğerin geri kalan kısmında çok ciddi hasar yoksa bu hastalar gençleşiyor diyebiliriz. Bizim tedavi ettiğimiz hastaların yüzde 98'i iyileşmiş durumda. Başarılı olunamayan yüzde ikilik kısımda ise ağır kalp hastalığı ön planda olanlar. Kullandığım tedavi yöntemi şuanda, Fransız büyük bir şirket üzerinden 100 ülkeye kadar pazarlanmış durumda. Ancak KOAH'la ilgili bilimsel makalelerin yeni basılmış olması bu işin daha fazla ülkeye yayılacağının göstergesidir" ifadelerini kullandı."2010 yılında öğrendim, son 2 yıldır yürümekte çok zorlanmaya başladım"10 yıldır KOAH hastalığı ile mücadele eden ve Avusturya'dan tedavi olmak için gelen Hayati Akkaya, "2010 yılında öğrendim bu hastalığı. Son 2 yıldır yürümekte çok zorlanmaya başladım. Yorgunluk bitkinlik oluyordu. Eşim internet üzerinden hocamın sitesini buldu. Son olarak dün yapıldı. Bu sabah buraya yürüyerek geldim. Eşim akşam bana' dik yürümeye başladın' dedi.