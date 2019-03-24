24 Mart 2019, 09:22
»»

Rezidansın 9'uncu Katından Düşen Ebru'nun Son Mesajı Ortaya Çıktı

Küçükçekmece'de bir rezidansın 9'uncu katından düşerek ölen Ebru Erdem'in o gece arkadaşı M.B.'ye "Kafam çok güzel gel beni buradan al" diye mesaj attığı ortaya çıktı.

İstanbul Küçükçekmece'de 14 katlı bir rezidansın 9'uncu katından düşerek şüpheli bir biçimde ölen Ebru Erdem'le (18) ilgili soruşturma sürüyor. Erdem'in o gece kız arkadaşı M.B.'ye attığı mesaja ulaşıldı.

Sabah'ın haberine göre; M.B. "Birkaç gün önce beraberdik. Birlikte Edirne'ye gitmiştik, gezdik. O gece bana 'Kafam çok güzel' yazdı. Ben de 'Neredesin' dedim. 'Küçükçekmece'deyim' dedi. 'Gelip alayım seni' dedim. 'Tamam gel beni buradan al' dedi, 'Tamam' dedim. Bir daha cevap gelmedi" dedi.

"PARMAK İZİM KALIR DİYE MÜDAHALE ETMEDİM"

Tutuklanarak cezaevine konulan Serdar Taş'ın hakimlik ifadesine de ulaşıldı. Taş olayı şöyle anlattı: "Olay günü kız arkadaşımla evime gittik. İçki falan aldık. Oturduk içtik. Bu sırada kız arkadaşım uyuşturucu getirmişti. Bunu da kullandık. Ben kız arkadaşımla henüz 3 gün önce tanışmıştım. Ailesiyle ve ablasıyla telefonda tartıştı. Karşı taraftan da ona küfür edildiğini söyledi. Ben lavaboya gittim. Döndüğümde kendisini pencerenin dışına bırakmıştı. Yapma dedim. Sırtı bana dönüktü. Ben yaklaşmadım dahi... Zaten madde kullanmıştım. Tutmaya çalışırken düşer ve parmak izim kalırsa suç bana kalır diye düşündüm. Bu yüzden müdahale etmedim. Ben güvenliğe haber verdim. Ambulans çağrılmasını istedim. Daha sonra kız arkadaşımın o şekilde yerde yatar görünce kendimden geçtim. Oradan uzaklaştım."

Edirne, Küçükçekmece, 3. Sayfa



YORUMLAR (17)
ALİ: Allah selamet versin. Temiz yaşamak ınsanlara neden çekici gelmiyor neden yetmiyor. Hlbuki: Hell daire yani hell lezzetler) keyfe kafidir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Gençler hayatınıza sahip çıkın. Yiyecek içecek bir sürü hell temiz şey var. Ye iç. Git namusunla evlen. Dünyanı da ahiretini de yakma yıkma.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
PARMAK IZİ: Bizde yedik
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MEHMET: Ortalıkta uyuşturucu satanından tutun da kullanıcıya kadar ceza keseceksin. Ailelere büyük görev düşüyor küçük yaşta öğretmek gerek ama bu eğitimde bir yere kadar insan kendi insiyatifiyle doğru yanlış bilir ve o şekilde gelişir başta güvensiz ortamda tanışma ve 3 gün içindebirlikte olmak içki içmek uyuşturucu kullanmak ne kadar doğru düşünün kızın psikoloji bitmiş. Ne kadar yazarsak yazalım giden gitti. Allah sabır versin kalanlarına.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
SİNAN: Ben isim gereği evlerde çalışıyorum birgün bayan öğrencilerin evinde çalışırken bir erkek geldi elinde poşet ici içki dolu bizi gördü girmek istemedi ev sahibi kızlar bisey olmaz gel dediler oğlan ıçeriye aldılar utanmadan yanımızda bira içtiler üniversite okuuyanlarin yüzde 80 böyle..
Yayından Kaldır
5 3
Cevap yaz
ERHANADANA: yaşın 18 ve uyuşturucuda kullanıyor , üç gün içinde tanıştığın bir adamın evine gidiyorsun rezidans yaaa zengindir diye vs sonuç ortada nedense üzülmedim bu olaya üzülmem de
Yayından Kaldır
7 3
Cevap yaz
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın