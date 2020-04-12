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Rezidansında yavru aslan ve piton bulunan İranlı mankene kaçakçılıktan işlem

İstanbul'da İranlı bir mankenin kaldığı lüks rezidansta bulundurulması özel izne tabi olan bir yavru aslan ile piton yılanı bulundu.

12.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:21
Rezidansında yavru aslan ve piton bulunan İranlı mankene kaçakçılıktan işlem

İstanbul 'da İranlı bir mankenin kaldığı lüks rezidansta bulundurulması özel izne tabi olan bir yavru aslan ile piton yılanı bulundu. İranlı manken ile yakalanan diğer 2 kişiye "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.


İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'da mankenlik yapan Qazal Y. (22) ile beraberindeki Mohammad Ali R. (37) ve Kian M. (36) adlı İranlıların alınıp satılması ve beslenmesi özel izne tabi olan aslan ve piton yılanını yasa dışı yollarla yurda getirerek Sarıyer'de bir evde besledikleri yönünde istihbarat aldı. Şüphelileri adım adım izleyen polis, tropikal bölgelerde yaşayan yavru aslan ile piton yılanının evde bekletildiğini belirledi. Polis, önceki gün Sarıyer Maslak'taki lüks rezidansa düzenlediği operasyonda yavru aslan ile pitona el koydu. Baskın sırasında kaçmaya çalışan İranlı manken ile beraberindeki 2 kişi ise gözaltına alındı. Kaçakçılık polisi, Qazal Y., Mohammad Ali R. ve Kian M.'ye 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yaptı. Evdeki aramada bulunan aslan yavrusu ile piton ise Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan İranlıların ise adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Manken, 3. Sayfa
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