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REZİDANSINDA YAVRU ASLAN VE PİTON BULUNAN İRANLI MANKEN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da İranlı bir mankenin kaldığı lüks rezidansta bulundurulması özel izne tabi olan bir yavru aslan ile piton yılanı bulundu.

12.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:38
REZİDANSINDA YAVRU ASLAN VE PİTON BULUNAN İRANLI MANKEN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul 'da İranlı bir mankenin kaldığı lüks rezidansta bulundurulması özel izne tabi olan bir yavru aslan ile piton yılanı bulundu. İranlı bir manken iel birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı.

Sarıyer Maslak 'taki lüks bir evde endemik hayvan türü olarak kabul edilen, alımı, satımı ticareti yasak olan ve nesli tükenme tehlikesinde olan hayvan türlerinin bulunduğu bilgisine ulaşan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Cuma günü erken saatlerde adrese gerçekleştirilen operasyonda İranlı manken Qazal Yadegari (22), Mohammad Ali Rezvandoust (37) ve Kian Mohammadia (36) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramalara piton yılanı ve yavru aslan ele geçirildi.

Piton yılanı ve yavru aslan Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefetten işlem yapıldıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Maslak, Manken, Güncel
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