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REZİDANSTA BAVUL İÇİNDE CESEDİ BULUNAN DİDEM MENGÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Maltepe'de lüks bir rezidansta evli ve iki çocuk babası sevgilisi tarafından öldürülen Didem Mengü, Maltepe Girne Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

13.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:13REZİDANSTA BAVUL İÇİNDE CESEDİ BULUNAN DİDEM MENGÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

'de lüks bir rezidansta evli ve iki çocuk babası sevgilisi tarafından öldürülen Didem Mengü, Maltepe Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta meydana gelen olayda 30 yaşındaki Didem Mengü, sevgilisi olduğu belirtilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29) tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak öldürülmüştü. Mengü'nün cansız bedenini bir bavula koyan Abdulselam G., cesetle evde iki gün geçirdikten sonra polise teslim olmuş ve suçunu itiraf etmişti. Mengü için Maltepe Girne Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Mengü'nün ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Mengü'nün yakınları ve arkadaşları törende gözyaşlarına boğuldu. Dua ve helallik alınmasının ardından genç kadın cenazesi Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntü

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Cenazeye sarılan arkadaşların görüntüsü

-Ağlayan arkadaşlarından görüntü

-Dua ve helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Maltepe, Girne, Güncel

Kaynak: DHA

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