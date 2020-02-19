İrfan Özata'nın yeni albüm

'Tuhaf Geliyor', 'Hasret Türküsü', 'Meşrep' gibi hitleriyle tanınan Özata'nın 8. Stüdyo çalışması olan 'Dönsen Dönerdin' albümünde , 'Aşka Hakaret', 'Kime Yetti Ki Zaman', ' İçim Mahşer Yeri' ve 'İncir' adında beş şarkı bulunuyor.

Albümün ilk klibi ise Murat Joker yönetmenliğinde 'Aşka Hakaret' parçasına çekildi.

Silivri'de gerçekleşen çekimler bir günde tamamlandı. İrfan Özata, yeni albüm çalışmasında akustik, trap, elektronik ve rap müziğin karması altyapıları kendi tarzıyla harmanlayarak özgün ve bambaşka melodilere imza attı.

"HAYAL KIRIKLIĞI OLANLARA İYİ GELECEK"

Çıkış şarkısı olarak 'Aşka Hakaret'i seçen Özata "Bu şarkıda yaşadığımız ilk aşklar gibi o saf duyguların olduğunu varsayıyorum. Aşkın naif, çekici, güzel ve eşsiz durumuna gelecek her türlü gölge aşka hakaret olarak nitelendirilebilir. Bence aşka en büyük hakaret, sever gibi görünüp sevmeyenlerin hisleridir. Bu insanlara da hepimiz hayatımızın bir döneminde rastlamışızdır" dedi. Özata ayrıca "Aşka Hakaret şarkısını herkes sevdiği, unutamadığı, etkisinden kurtulamadığı, hayal kırıklığı yaşadığı aşkını anımsayarak dinleyecek ve yıllar sonra o duygulara uzaktan bakmak onlara iyi gelecek. Ben de yaşadığım hayal kırıklıklarını notalara döküyorum" şeklinde konuştu.