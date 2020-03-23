Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››RG-Kamu çalışanları dönüşümlü ya da uzaktan çalışabilecek - Ekonomi

RG-Kamu çalışanları dönüşümlü ya da uzaktan çalışabilecek

Kamu kurum ve kurulus¸larında c¸alıs¸anlara, uzaktan c¸alıs¸ma, do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸ma gibi esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemleri uygulanabilecek.

23.03.2020 08:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:00
RG-Kamu çalışanları dönüşümlü ya da uzaktan çalışabilecek

Kamu kurum ve kurulus¸larında c¸alıs¸anlara, uzaktan c¸alıs¸ma, do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸ma gibi esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemleri uygulanabilecek.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan, "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre;

"Covid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mu¨cadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yo¨nelik faaliyetleri zafiyete ugˆratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak s¸ekilde, ihtiyacı kars¸ılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması s¸artıyla çalıs¸tırılma bic¸imine bakılmaksızın kamu kurum ve kurulus¸larında c¸alıs¸anlara, uzaktan c¸alıs¸ma, do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸ma gibi esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemleri uygulanabilecek."

Genelgede konuyla ilgili olarak şöyle denildi:

"Buna dair usul ve esaslar, Cumhurbas¸kanlıgˆı bagˆlı, ilgili ve ilis¸kili kurum ve kurulus¸ları ic¸in u¨st yo¨netici, bakanlıklar, bagˆlı, ilgili ve ilis¸kili kurum ve kurulus¸ları ic¸in bakan, tas¸ra tes¸kilatları ile mahalli idareler, bagˆlı kurulus¸ları ile mahalli idare birlikleri ic¸in ilgisine go¨re vali veya belediye bas¸kanı, digˆer kamu kurum ve kurulus¸ları ic¸in u¨st yo¨netici tarafından belirlenecek. Bu belirleme yetkisi devredilebilecek.

"Do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar fiilen go¨reve gelmedikleri su¨re zarfında idari izinli sayılacak.

"Genelge kapsamında esnek c¸alıs¸ma yo¨ntemlerinden faydalanan c¸alıs¸anlar ile idari izinli sayılanlar bu su¨rede istihdamlarına esas go¨revlerini fiilen yerine getirmis¸ sayılacak.

"Uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar ile go¨rev yerinde c¸alıs¸anlar hizmetin yu¨ru¨tu¨lmesi sorumlulugˆu ac¸ısından es¸it olacak. Uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile digˆer o¨zlu¨k hakları saklı kalacak.

"I·dari izinliler, uzaktan veya do¨nu¨s¸u¨mlu¨ c¸alıs¸anlar amirlerinin izni dıs¸ında go¨rev mahallerinden ayrılamayacak, hizmetine ihtiyac¸ duyulanlar c¸agˆrıldıkları anda go¨revine do¨nmek zorunda olacak.

"Daha o¨nce, Covid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler. Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen c¸alıs¸anlar da genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek."


Kaynak: DHA

Etiketler : Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Migros, dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek için bin personel alacak Ekonomi
Migros, dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek için bin personel alacak
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG’ye geliyor Ekonomi
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı Ekonomi
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak Ekonomi
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek Ekonomi
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu Ekonomi
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
Orta Doğu’nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Ekonomi
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi Değirmençay Barajı ile Mersin'de 31 bin 310 dekar arazi sulanacak - Ekonomi Borsa başkanından ‘zeytin ve zeytinyağı tüketin’ çağrısı - Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Ekonomi 'Uzaktan eğitim' bugün başladı - Ekonomi Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor - Ekonomi Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek - Ekonomi Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak - Ekonomi Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu - Ekonomi İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading