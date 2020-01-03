RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor

"2007 yılından bu yana çocuk giyim sektöründe olan "RG kidsstore" pazarda önemli bir paya sahip. Kaliteden ödün vermeyen, parlak bir vizyon ile dünya modasini takip eden "RG kidsstore", 45 ülkeye ihracat yapıyor. Bu ülkeler arasında ABD, Polonya, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, İsrail, Lübnan, Suriye, Filistin, Mısır, İran, Irak, Almanya, Fransa, İngiltere ve Yunanistan bulunuyor.

PAZAR PAYINI İYİDEN İYİYE ARTIRDI

Ülkemiz için de önemli bir marka olan "RG kidsstore" çocuk giyim sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından olmak istiyor. Bu kapsamda gaza basan firma, son iki yıldır pazar payını iyiden iyiye artırdı. RG kidsstore, iki yıllık dönemde Polonya, Romanya, Makedonya, Sırbistan, Litvanya, Hollanda, Almanya ve Amerika gibi pazarların aktif oyuncusu oldu.

"TASARIM ÜLKESİ OLMAK İÇİN KOLLARI SIVADIK"

Pazar payını artırmak, sektörün öncü markalarından olmak ve ülkemizin adını sektörde daha fazla duyurmak için çalışmalarına ara vermeden devam eden RG kidsstore, Türkiye'yi hazır giyimde dünya lideri yapmak için kolları sıvamış durumda. Firma 2020 yılında çocuk giyim sektöründe tüm dünyada yerini almak istiyor. Firma yetkilisi Remzi Gönültaş, "Fason ülkesi olmaktan çıkıp tasarım ülkesi olmak için kolları sıvadık" dedi.