KOSGEB tarafından KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kanalıyla kullandırılacak yatırım ve işletme kredisi üst limiti işletme başına yıllık 300 bin liradan, 3 milyon liraya çıkarıldı.

VADE 60 AYA UZATILDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda kullandırılacak kredilerin vadesi de 48 aydan 60 aya uzatıldı.

KOŞULLAR PROTOKOLLER İLE BELİRLENECEK

Karara göre, KOBİ'lere sağlanacak finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten yararlanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ve bankalar ile yapılacak protokoller ile belirlenecek.

Kaynak: DHA