Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

RG-Kredi garanti kurumları kefaleti 500 milyar liraya çıkarıldı

Kredi garanti kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar liradan 500 milyar liraya çıkarıldı.

30.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:12
RG-Kredi garanti kurumları kefaleti 500 milyar liraya çıkarıldı

Kredi garanti kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar liradan 500 milyar liraya çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltildi.

Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararkararın tanım maddesine, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası "kredi veren" olarak tanımlandı. Bu maddede Hazine destekli kredi kefaleti kullananları tanımlayan yaralanıcı başlığında yer alan "KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar ile KOBİ tanımı dışında kalan diğer işletmeleri" ibaresi "Hazine destekli kredi kefaleti kullanan gerçek ve tüzel kişileri" olarak değiştirildi.

Karar kapsamında ayrıca, yatırım kredileri için ana para ödemesiz döneme ilişkin faizlerin tahakkuk ve tahsil edilmesi için öngörülen bir yıllık süreye, ihtiyaç duyulması halinde bir ay eklenmesi hüküm altına alındı.

Karara göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme olanağı da tanındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığın'ın her yararlanıcı için kefalet limiti gerçek kişi yararlanıcılarda 100,000 lira olarak belirlenirken, KOBİ'lerde en çok 12 milyon liradan 35 milyon liraya, KOBİ dışında kalan tüzel kişiler için de en çok 200 milyon liradan 250 milyon liraya çıkarıldı.

Bunun yanında, bir geçici maddeyle, kefalet limitlerinin 31 Aralık'a kadar KOBİ'ler için 50 milyon lira, KOBİ dışındakiler için de azami 350 milyon lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Başka bir geçici madde ile, kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde; kararın (b) bendi kapsamında kullanıcının vergi dairesine ve SGK'ya vadesi geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun yüzde 20'sini aşmaması koşuluyla öncelikle olarak ödenmesi şartı da 31 Aralık'a kadar aranmayacak.


Kaynak: DHA

Etiketler: Maliye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››RG-Kredi garanti kurumları kefaleti 500 milyar liraya çıkarıldı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Uzmanlar koronavirüse karşı ’Sarımsak tüketin’ dedi, fiyatlar uçtu Ekonomi
Uzmanlar koronavirüse karşı "Sarımsak tüketin" dedi, fiyatlar uçtu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü Ekonomi
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin lira Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin lira
Abdülhamid’in hayali olan asrın projesinde sona doğru! 50 ili etkiliyor Ekonomi
Abdülhamid'in hayali olan asrın projesinde sona doğru! 50 ili etkiliyor
New York’ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı Ekonomi
New York'ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı
3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı Ekonomi
3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı
THY’nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu Ekonomi
THY'nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:37: 'Britanya'da koronavirüs salgını yavaşlıyor' - Ekonomi 10:28: (Özel) Hobi olarak başladığı mantar üretiminde taleplere yetişemiyor - Ekonomi 10:28: Altınyıldız Classics'ten evde kalanlar için rahat tasarımlar - Ekonomi 10:28: Anadolu Üniversitesinden tüketicilere güvenli e-alışveriş tavsiyeleri Açıklaması - Ekonomi 10:26: RG-KOBİ'lerin teminatlı risklerine reausürans desteği artırıldı - Ekonomi 09:57: Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor - Ekonomi 09:56: Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı - Ekonomi 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü - Haberler 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu - Haber 08:45: Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor - Ekonomi 07:36: Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor - Ekonomi 22:14: New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı - Ekonomi