Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

RG-Kredi kartı asgari ödeme yüzde 20-40 arasında olacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirleyebilecek ve kredi kartı limitine ilişkin sınırlamaları değiştirebilecek.

28.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:06
RG-Kredi kartı asgari ödeme yüzde 20-40 arasında olacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirleyebilecek ve kredi kartı limitine ilişkin sınırlamaları değiştirebilecek.

Bu oran, 13 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de, asgari yüzde 30 ve yeni kartlarda ilk bir yıl boyunca yüzde 40 olarak belirlenmişti.

BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliği ile, kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutarın "Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı" ve "ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceği" kararlaştırıldı.

Yönetmelikte başlığı, "Kredi kartı limiti ve asgari tutar" olarak değiştirilen 22. maddesine de şu fıkra eklendi:

"Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››RG-Kredi kartı asgari ödeme yüzde 20-40 arasında olacak - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak Ekonomi
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı Ekonomi
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı Ekonomi
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı Ekonomi
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL’den çift rakamlara düştü Ekonomi
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL'den çift rakamlara düştü
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi Ekonomi
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu Ekonomi
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi Ekonomi
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:23: AGED'den sokak toplayıcılarına destek - Ekonomi 11:23: Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi? - Ekonomi 11:22: Yatırımcı rehberi (9) - Ekonomi 11:22: Yatırımcı rehberi (10) - Ekonomi 11:20: Yatırımcı rehberi (6) - Ekonomi 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 09:51: Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı - Ekonomi 09:26: THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi - Ekonomi 09:01: Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti - Ekonomi 08:50: İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu - Ekonomi 08:28: Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi - Ekonomi