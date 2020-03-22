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RG-Plastik poşetler geri kazanım beyannamesi elektronik beyan edilecek

Plastik poşetler ve benzeri ürünlerin geri kazanım katılım payı beyannameleri elektronik ortamda yapılacak.

22.03.2020 06:52 | Son Güncelleme: 22.03.2020 06:52
RG-Plastik poşetler geri kazanım beyannamesi elektronik beyan edilecek

Plastik poşetler ve benzeri ürünlerin geri kazanım katılım payı beyannameleri elektronik ortamda yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğinde, "2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir" denildi ve şu hükümlere yer verildi:

"Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

"2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir.

"2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

"2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık."

Tebliğe göre, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Gelir İdaresi Başkanlığı, Plastik, Maliye, Ekonomi

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