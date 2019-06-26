26.06.2019 07:32
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RG-Telefon pilleri ve bazı kimyasallara sıfır gümrüklü kontenjan

RG-Telefon pilleri ve bazı kimyasallara sıfır gümrüklü kontenjan

Aralarında, tabletler ve mobil telefonlarda da kullanılan nikel-metal hidrit, lityum iyon polimer bataryalar ve lityum-iyon akümülatörler ile bazı kimyasalların da bulunduğu ürünlerin "sıfır gümrük" ile ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

Aralarında, tabletler ve mobil telefonlarda da kullanılan nikel-metal hidrit, lityum iyon polimer bataryalar ve lityum-iyon akümülatörler ile bazı kimyasalların da bulunduğu ürünlerin "sıfır gümrük" ile ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, bazı sanayi ürünlerinin ithalatına tarife kontenjanı uygulanmasına karar verildi.
Resmi Gazete'de yayınlanan tabloya göre tarife kontenjanı Vinil Asetat, Espilon-Kaprolakton, nem tutucu Sodyum Poliakrilat, ısı yalıtımında kullanılan poliüretan rijit köpüklerin hammaddesi polieter polyol, nikel-metal hidrit batarya, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller, lityum-iyon akümütatör ithalatında uygulanacak. (Tablo)


- İstanbul
Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı , Ekonomi

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