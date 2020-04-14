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RG-Yurtdışında OSB için 25 milyon lira öz sermayeye koşulu

Yurtdışında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuracak, işletecek la da kurulu olanlara ortak olacak OSB tüzel kişilikleri ile Türkiye'de yerleşik şirketlerin 25 milyon lira öz sermayeye sahip olması gerekiyor.

14.04.2020 12:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:01
RG-Yurtdışında OSB için 25 milyon lira öz sermayeye koşulu

Yurtdışında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuracak, işletecek la da kurulu olanlara ortak olacak OSB tüzel kişilikleri ile Türkiye 'de yerleşik şirketlerin 25 milyon lira öz sermayeye sahip olması gerekiyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, yurtdışında OSB kuracak veya kurulu olanlara ortak olacak OSB tüzel kişiliklerinin söz konusu öz sermaye yeterliliğinin yanı sıra genel kurul ile yönetilmesi de aranacak koşullar arasında bulunuyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik şirketlerin ise AŞ olması, ve aynı tutarda öz sermayeye sahip olması gerekiyor. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranı oranında artırılacak.

Yurt dışında OSB kurulmasına ilişkin ilkeler de şöyle belirlendi:

a) Ülkemizin kamu politikala belgelerinde yer alan hedef ve stratejilere uygun olması,

b) Ülkemizin dış ticaretine katkı sağlaması,

c) Ülkemizdeki yatırım ortamını iyileştirmesi,

d) Ülkemizin uluslararası düzeyde marka değerini artırması,

e) Ülkemizin OSB uygulama deneyimini yaygınlaştırması,

f) Ülkemizdeki yatırımların katma değerini artıracak nitelikte olması ilkeleri dikkate alınır.


Kaynak: DHA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, OSB, Ekonomi
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