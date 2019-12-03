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Rhodri Giggs, eşiyle birlikte olan ağabeyi Ryan Giggs'e patladı

Manchester United'ın efsane isimlerinden Ryan Giggs'in kardeşi Rhodri, eşiyle ilişki yaşayan ağabeyine isyan etti. Rhodri, ağabeyi Ryan Giggs'in aileyi paramparça ettiğini söyledi.

03.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:36

Manchester United'ın efsane oyuncusu Ryan Giggs'in kardeşi Rhodri yıllar sonra yaptığı açıklamalarla ve gündemine oturdu.

Rhodri Giggs, 8 yıl boyunca eşi Natasha birlikte olan ağabeyi Ryan'ın tüm aileyi paramparça ettiğini söyledi. Bir podcast programına konuk olan Rhodri, yasak aşkın ortaya çıktığı 2011 yılından bu yana ağabeyi Ryan ile konuşmadığını belirtti.

"SANKİ BEN ALDATTIM"

Rhodri Giggs, annesinin de ağabeyinin tarafını tuttuğunu ve kendisiyle konuşmadığı söyleyerek, "35 madalyam yok, Manchester United'da 20 sene oynamadım ve büyük bir eve sahip değilim tabii" diyerek annesi Lynne Giggs'e tepki gösterdi.

Rhodri sözlerini, "Sanki aldatmayı ben yaptım. 3 çocuğum var, biri 5 yaşında annemle hiç tanışmadı, biri 13 yaşında 7-8 yıldır annemi görmedi. Onlar ne yaptı? 1,5 km uzakta oturuyorlar. Ailemden kimseyle konuşmuyorum, onlar da benimle konuşmuyor. Ama hepsi Ryan ile konuşuyor, Galler'de yaşayıp Galler maçlarına gidip güzel yemekler yiyor güzel ağırlanıyorlar. Onların sevdiği bu" ifadeleriyle noktaladı.

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Rhodri Giggs, eşiyle birlikte olan ağabeyi Ryan Giggs'e patladı

Manchester United, Ryan Giggs, Spor


HABER YORUMLARI (7)
NUR NUR:GERÇEKDEN HASTA RUHLUSUNUZ. . . . AÇ MÜGE ANLI YI İZLE BAKALIM. . ONLAR DOMUZ ETİ Mİ GÖRDÜ
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Ş.YILMAZ:Karında 8 yıl boyunca şuç işlemiş ikiside şuçlu
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HASTA RUHLU:bunlar hep domuz eti yemekten oluyo
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HAHAHA:ne alaka biz de olunce neden oluyor :))
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FRAMBUAZLI KEREVİZ:rhodri giggs sana helal olsun. boynuz yedin ama yıkılmadın. paradan çok namus önemlidir. icardi gibi yumoş değilsin.
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AHLAKSIZLAR SİZİ.:haysiyetsiz Ryan Giggs. şerefs. . z adi utanmaz ırz düşmanı
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REALİST:Adam sonuna kadar haklı. .
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