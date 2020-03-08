Menü
Haberler ›› Spor ››Riad Bajic 189 gün sonra golle tanıştı - Spor

Riad Bajic 189 gün sonra golle tanıştı

İTTİFAK Holding Konyaspor'un golcü futbolcusu Riad Bajic, Süper Lig'de 189 gün sonra fileleri havalandırdı.

08.03.2020 09:54
Riad Bajic 189 gün sonra golle tanıştı

İTTİFAK Holding Konyaspor 'un golcü futbolcusu Riad Bajic, Süper Lig'de 189 gün sonra fileleri havalandırdı.

Konyaspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda oynadığı BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil beyazlıların Malatyaspor karşısında penaltıdan golünü atan 25 yaşındaki Boşnak forvet Riad Bajic, bu golle Süper Lig'de 189 gün sonra gol suskunluğunu bozdu. Sezon başında İtalya Seri A takımlarından Udinese'den kiralık olarak kadroya katılan Bajic, ligdeki son golünü 31 Ağustos 2019 tarihinde ligin 3'üncü haftasında Antalyaspor'a karşı oynanan maçta atmıştı. Riad Bajic, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 20 maçta ağları 2 kez havalandırabildi.

ÖNCEKİ PERFORMANSLARINI MUMLA ARIYOR

İtalya'ya transfer olmadan önceki 2 sezonda Konyaspor formasını başarıyla terleten Bajic, eski performasını mumla arıyor. Riad Bajic, 2015/2016 sezonunda çıktığı 32 lig maçında 5 gol, 2016/2017 sezonunda ise çıktığı 32 lig maçında ise17 gol atma başarısı göstermişti.


- Konya

Kaynak: DHA

Etiketler : Konyaspor, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Spor
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Spor
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti Spor
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu Spor
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu Spor
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Suudi Arabistan'da devam eden tutuklamaların Kral Selman'ın ölümü nedeniyle yapıldığı konuşuluyor Spor
Suudi Arabistan'da devam eden tutuklamaların Kral Selman'ın ölümü nedeniyle yapıldığı konuşuluyor
Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı Spor
Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi Spor
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi