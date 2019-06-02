Ribas Turu'nun galibi Onur Balkan

Ukrayna
'da düzenlenen tek günlük yol bisikleti yarışı Ribas Turu'nu milli sporcu Onur Balkan kazandı. Türkiye
Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UCI Avrupa
Turu kapsamında düzenlenen 1.2 kategorisindeki 145 kilometrelik yarış, Odessa ile Teplodar arasında koşuldu. Turda birinciliği milli bisikletçi Onur Balkan elde etti.
Yarışta mücadele eden Erkek Milli Takımı'nın kadrosunda Onur Balkan'ın yanı sıra Feritcan Şamlı
, Ahmet Örken
, Batuhan Özgür, Cebrail
Şeker ve Halil İbrahim Doğan
yer aldı.
60 sporcunun katıldığı organizasyonda Ukrayna, Slovakya
, Belarus
ve Kazakistan
'dan takımlar da yarıştı.
Kaynak: AA
Spor