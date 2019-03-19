Ribat Eğitim Vakfından Çanakkale ve Bursa'ya Tarih ve Kültür Turları

Eğitim, Medya, İnsani Yardım, Aile Eğitimi ve İrşat alanlarında Konya'dan başlamak üzere, ülkemizin dört bir yanında hizmet vermeye devam Eden Ribat Eğitim Vakfı 2 günlük Kültür turları ile Gönüllülerini Çanakkale ve Bursa'ya götürdü.

Lâpseki'den başlayan ve Eceabat'a ulaşan kafile; gezisine Kilitbahir'den başladı. Tecrübeli rehberler eşliğinde kafilesi sırasıyla Namazgâh Tabyaları, Mecidiye Şehitliği ve Tabyaları, Koca seyit Heykeli, Şahin Dere Hastane Şehitliği, Sargı yeri Müzesi, Çanakkale Şehitleri Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı, Ertuğrul Koyu ve Zığındere Hastane Şehitliği'ni gezdi.

Kafile programın öğleden sonraki bölümünde 57.Alay Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada temsili şehitlik ve gerçek şehitlerin yattığı tepeyi gören ziyaretçiler duygulu anlar yaşadılar. 57. Alay Şehitliği ziyaretinin ardından gezi, Conkbayırı ile devam etti.

Gezi ile ilgili bilgi veren Ribat Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Abdullah Çay:

Geçmişte olduğu gibi bugün de medeniyetimizin ve toplumsal yaşamımızın vazgeçilmez bir unsurunu teşkil eden Vakıflar, katılımı, paylaşmayı, dayanışmayı, yardımlaşmayı ve başkalarının yardımına koşmayı görev bildiği için onların sadece yardımlarına değil, Tarihini bilen okuyan araştıran bireylere de Tarihi soluma fırsatı vermelerini de önemsedik. O yüzden Şehitler diyarı Çanakkale'de Torunlar ve dedelerinin buluşmalarına vesile olduk. Dualar ettik. Hem deniz zaferinde hem kara savaşlarının geçtiği yerleri sadece okumakla değil yerinde de görerek bu havayı solumalarına vesile olduk.

Sadece Çanakkale değil Bursa Gezileri ile Osmanoğullarına adını veren Tarihimizin kökleri olan toprakları ziyaret ettik. Bu vesile ile emeği geçen herkese, turlarımızda yerini alan kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz dedi.

Kaynak: Bültenler