Ribery ve Benzema'dan Erzurumspor'a tebrik mesajı

Dünyaca ünlü yıldızlar Frank Ribery ve Karim Benzema, Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor'u sosyal medya hesaplarından tebrik etti.

TFF 1. Lig'in 34. hafta maçında Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Hatayspor'dan sonra Süper Lig'e çıkan ikinci takım olan BB Erzumspor'u dünyaca ünlü futbolcular tebrik etti.

Tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü Erzurumlu Nusret Gökçe'yi sosyal medya hesaplarından etiketleyen Frank Ribery ve İspanyol devi Real Madrid'in forveti Karim Benzema sosyal medya hesaplarından "şampiyon" notuyla Erzurumspor'u tebrik etti.

Yıldız futbolcuların bu hareketi bir çok kullanıcı tarafından ilgiyle takip edildi. - ERZURUM