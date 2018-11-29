29 Kasım 2018, 10:22
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Bayern Münih, Ribery ve Robben ile Yollarını Ayıracak

Bayern Münih, tecrübeli iki yıldızı Franck Ribery ve Arjen Robben'le yollarını ayırma kararı aldı.

Bu sezon Bundesliga'da hayal kırıklığı yaratan Bayern Münih, tecrübeli iki yıldızı Franck Ribery ve Arjen Robben için karar verdi.

Bild gazetesinin iddiasına göre Ribery ile sözleşme kesin olarak yenilenmeyecek. Fransız futbolcu, şimdiden kariyerini yurt dışında sürdürmeye karar verdi ve gelecek teklifleri beklemeye başladı.

ROBBEN KALMAK İSTİYOR

Arjen Robben ise Ribery'nin aksine takımda kalmak istiyor. Ancak Bayern'in Hollandalı yıldıza tavrı net. Ribery gibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robben'in sözleşmesi yenilenmeyecek ve tecrübeli futbolcu boşa çıkacak.

Bayern'de Ribery 35, Robben ise 34 yaşına geldi. İki futbolcunun da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bayern Münih,Arjen Robben,Franck Ribery

YORUMLAR (5)
HASAN: robben Fenere gel Fenere
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-----------: ROBEN BÜYÜK OYUNCU AMA RİBERY KARAKTERSİZ
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AL BU İKİSİNİ ALEM BAŞKAN GÖRSÜN: MUSTAFA CENGİZ DUY SESİMİZİ
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JÜL SEZAR: Kesin 3 Buyuklere yıldız olarak gelırler :)
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SAĞ SALİM: ali koç başkan al bunların ıkısını de lıg sampıyonlugu getırsınler,adamlar leblebı gıbı gol atarlar :D
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