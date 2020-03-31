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Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum

Ricardo Quaresma, hastanede koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yıldız isim paylaşımına "Rüştü Reçber'in hayatının maçını kazanması için dua ediyorum" notunu düştü.

31.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:33

Kasımpaşa takım kaptanı Ricardo Quaresma, daha önce Barcelona ve Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Rüştü Reçber'i unutmadı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan eski Milli kaleci Rüştü Reçber'in A Milli Takım formasıyla fotoğrafını paylaşan Portekizli futbolcu altına, "Rüştü Reçber'in hayatının maçını kazanması için dua ediyorum" notunu düştü.

Ricardo Qauresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum
Ricardo Quaresma’dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum

Kaynak: DHA

Etiketler: Ricardo Quaresma, Rüştü Reçber, Koronavirüs, Spor

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Portekizli yıldız oyuncu Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum
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