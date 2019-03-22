Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı Taraftarları Kızdıracak Porto Sözleri!

Milli arayı ülkesi Portekiz'e gitmekle değerlendiren Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Ricardo Quaresma, katıldığı bir televizyon programında flaş sözler kullandı. Portekiz'e dönmesi ve eski takımı Porto hakkında konuşan Quaresma, ''Porto benim büyük aşkım. Kalbimdeki yeri başkadır. Çok farklı bir kulüp ve başkanları en iyisi. Bayadır Portekiz'e gelmiyordum. İlk işim kızım Ariana'yı görmek oldu.'' sözlerini kullandı.

''İNSANLAR QUARESMA'YI YANLIŞ TANIYOR''

Öte yandan Quaresma'nın eşi Daphny, yıldız futbolcuyu değerlendirirken ''Birçok kişi Ricardo hakkında evde de agresif mi diyor. İnsanlar onu yanlış tanıyor. İyi bir baba ve harika bir eş.'' derken Quaresma da eşi için ''O fantastik bir kadın. Eğer savaşa gidiyorsak o da her zaman benimledir. Bir eş olmasının yanında benim için bir dost.'' şeklinde konuştu.

''DALGA GEÇTİKLERİNİ DÜŞÜNDÜM''

Sporting Lizbon ile imzaladığı ilk sözleşme anısını da aktaran tecrübeli futbolcu, ''Telefon açtılar ve sözleşme teklif ettiler. Ben de dalga geçtiklerini düşündüm ve kapattım. Ardından tekrar açtılar ama açmadım. Aramaya devam ettiler, ben de ciddiler heralde diyerek açtım. Ardından sevinçten annem ve ablamın yanına koştuğumu hatırlıyorum.'' dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

Quaresma ayrıca Portekiz'de kadroya alınmaması ile ilgili konuşurken, "Milli takıma çağrılma umudum vardı ancak olmadı. Hayal kırıklığı yaşadım. Yine de çocuklarım ve eşimle zaman geçirme şansım oldu" cevabını verdi.