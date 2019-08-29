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Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda.

29.08.2019 12:02 Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda
Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda.
Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Quaresma ile anlaştıklarını, transferin gerçekleşmesi için oyuncunun Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmesini beklediklerini söyledi.
Öksüz, "Biz Quaresma ile anlaştık. Beşiktaş ile sözleşmesini feshederse, transfer bugün gerçekleşecek. Kulübüyle işlemlerini bitirir bitirmez kadromuza dahil olacak." ifadelerini kullandı.

Ricardo Quaresma, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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