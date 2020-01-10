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Ricardo Rodriguez kimdir? Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez kimdir?

Süper Lig'in 2. yarısı için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i transfer etmek istiyor. Ricardo Rodriguez'in transferi için görüşmeler sürerken sporseverler Ricardo Rodriguez'in kim olduğunu ve performansı hakkında detayları araştırmaya başladı. Ricardo Rodriguez kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?

10.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:36

'nin transfer listesinde yer alan Ricardo Rodriguez, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olurken sporseverler Ricardo Rodriguez kimdir? Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez kimdir? Ricardo Rodriguez kaç yaşında, Ricardo Rodriguez boyu kaç, Ricardo Rodriguez nereli ve Ricardo Rodriguez mevkiisi ne gibi soruların yanıtlarını aradı.

RİCARDO RODRİGUEZ KİMDİR?

Ricardo Rodriguez Tam Adı : Ricardo Iván Rodríguez

Ricardo Rodriguez Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1992

Ricardo Rodriguez Kaç Yaşında : 27 yaşında

Ricardo Rodriguez Doğum Yeri: Zürih, İsviçre

Ricardo Rodriguez Boyu: 1,80 m

Ricardo Rodriguez Mevkii: Sol bek

Ricardo Rodriguez Kulüp: Milan 1 Tem 2017'den itibaren takımda. 30.06.2021'de sözleşmesi bitiyor.

RİCARDO RODRİGUEZ PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 5 maçta sahaya çıktı 387 dakika sahada kaldı.

PERFORMANS 18/19: 41 maçta sahaya çıktı. 3 asist yaptı, 8 sarı kart gördü.

PERFORMANS 17/18: 47 maçta sahaya çıkıt 4 gol, 2 asist yaptı. 4 sarı 1 kırmızı kart gördü.

PERFORMANS 16/17: 27 maçta sahaya çıktı. 2 gol 3 asist yaptı.

DİĞER PERFORMANSLARI:

2015/16: 36 maç

2014/15: 39 maç

2013/14: 38 maç

2012/13: 27 maç

2011/12: 44 maç

2010/11:18 maç

2009/10: 19 maç

2008/09: 1 maç

Ricardo Rodriguez kimdir? Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez kimdir?

Fenerbahçe, Gündem, Spor, Güncel


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