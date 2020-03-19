Riccardo Orsolini'nin 2019-20 Sezonunda Serie A'da Attığı En İyi Goller
Bologna'nın İtalyan forveti Riccardo Orsolini 2019-20 sezonunda Serie A'da 26 maçta forma giyerken rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Orsolini'nin bu sezon Serie A'da attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
19.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:00
Bologna 'nın İtalyan forveti Riccardo Orsolini 2019-20 sezonunda Serie A'da 26 maçta forma giyerken rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Orsolini'nin bu sezon Serie A'da attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
Etiketler : İtalya Serie A, Bologna, Spor