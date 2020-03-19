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Riccardo Orsolini'nin 2019-20 Sezonunda Serie A'da Attığı En İyi Goller

Bologna'nın İtalyan forveti Riccardo Orsolini 2019-20 sezonunda Serie A'da 26 maçta forma giyerken rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Orsolini'nin bu sezon Serie A'da attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

19.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:00
Bologna 'nın İtalyan forveti Riccardo Orsolini 2019-20 sezonunda Serie A'da 26 maçta forma giyerken rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Orsolini'nin bu sezon Serie A'da attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Riccardo Orsolini’nin 2019-20 Sezonunda Serie A’da Attığı En İyi Goller

Kaynak: Dugout

Etiketler : İtalya Serie A, Bologna, Spor

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