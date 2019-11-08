Richard Jewell Filmi

1996 yılında düzenlenen Yaz Olimpiyatları sırasında Centennial Olympic Parkı’nda bombalı saldırı düzenlenmiştir. Yaşanan olayların suçlusu ise Richard Jewell görülür. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Richard Jewell, saldırı sırasında onlarca insanın hayatını kurtarsa da basında çıkan haberler
onun terörist olduğunu söylemektedir. Olayın ardından hayatı tepetaklak olan Jewell’in suçsuz olduğu ise birkaç ay sonra ortaya çıkar. Gerçek suçlunun ortaya çıkması ile aklanan Richard Jewell’in hayatı ise asla eskisi gibi olmaz.Yönetmen:
Clint EastwoodSenaryo:
Billy Ray, Marie BrennerOyuncular:
Olivia Wilde, Sam Rockwell, Jon Hamm, Kathy Bates, Nina Arianda, Paul Walter Hauser, Mitchell Hoog, Ian Gomez, Charles Green, David Shae, Marc Farley , Wayne Duvall, Randy Havens, Victoria Paige Watkins, Niko Nicotera , Shiquita James, Mike Pniewski, Beth Keener, Deja Dee, Matthew Byrge, Dylan Kussman, Billy Slaughter, Kendrick Cross, Jill-Michele Melean, David An, Dani Deetté, Shawn Weston Thacker, Brandon Stanley, James H Keating, Heather KantorFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Richard JewellYapımcı Firma:
Warner Bros.Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
129 dk.Dağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
17.01.2020 Richard Jewell Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.