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Rick and Morty 4. Sezon 2. Kısım Yayın Tarihi Açıklandı!

Rick and Morty geçtiğimiz aylarda 4. sezon ile karşımıza çıkmıştı. Yeni sezonun ilk beş bölümü yayınlanırken diğer beş bölümü kapsayan ikinci kısım ise daha sonra yayınlanacağı bilgisi ile sessizliğe gömülmüştü.

01.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:49
Rick and Morty 4. Sezon 2. Kısım Yayın Tarihi Açıklandı!
Rick and Morty geçtiğimiz aylarda 4. sezon ile karşımıza çıkmıştı. Yeni sezonun ilk beş bölümü yayınlanırken diğer beş bölümü kapsayan ikinci kısım ise daha sonra yayınlanacağı bilgisi ile sessizliğe gömülmüştü. Birkaç haftadır süren bekleyişin ardından bu sessizlik yerini bir müjdeye bıraktı.

Yayın Tarihi Açıklandı!

Adult Swim yayınladığı yeni fragman ile birlikte ikinci kısmın ne zaman yayınlanacağı bilgisini paylaştı. The Other Five olarak isimlendirilen fragmana göre dizinin kalan beş bölümü 3 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yayınlanacak.

Tıpkı birinci kısımda olduğu gibi bu bölümlerin bir hafta aralıklar ile sunulmasını bekleyebiliriz. Muhtemelen öncelikli olarak Adult Swim üzerinde olan yayınlanacak olan ikinci kısım, ilerleyen haftalarda Netflix'e de eklenecektir.

Adult Swim tarafından yayınlanan fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Peki siz bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de biraz geç kaldıkları söylenebilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Rick and Morty 4. Sezon 2. Kısım Yayın Tarihi Açıklandı! - Haberler

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