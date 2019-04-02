Rıdvan Acar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP Yalova belediye başkan adayı Rıdvan Acar oldu. DP adayı Rıdvan Acar, Yalova belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Yalova belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DP Yalova belediye başkan adayı Rıdvan Acar ile ilgili seçim sonuçları ve Yalova belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DP Yalova belediye başkan adayı Rıdvan Acar oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Yalova belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Yalova aday yarışı ve Yalova seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Yalova Seçim Bilgileri

Yalova belediyesi için toplam sandık sayısının 245 olduğu belirlendi.

Yalova belediyesi için açılan sandık sayısının ise 245 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Yalova belediyesi için katılım oranının ise % 78,41 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Yalova toplam seçmen sayısının ise 82.964 olduğu belirlendi.

Yalova belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 65.048 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DP Yalova Belediye Başkan Adayı Rıdvan Acar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP Yalova belediye başkan adayı olarak gösterilen Rıdvan Acar, Yalova yarışında % 5,87 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Rıdvan Acar toplamda 3.683 adet oy sayısına ulaştı.

Rıdvan Acar Kimdir?

Demokrat Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Rıdvan Acar 1966 Yalova doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Yalova'da tamamladı. Uludağ Universitesi Necatibey Eğitim Fakültesinden mezun olduktan sonra 1988 yılında İzmir Konak Mersinli Meslek Lisesine Kimya Öğretmeni olarak atanarak öğretmenlik hayatına başladı. 1992 yılında Yalova Aksa Meslek Lisesinde tayin oldu 5 yıl kimya öğretmenliği ve idarecilik yaptıktan sonra 1997 yılında Yalova İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı. 2009 yılında Yalova Lisesine okul müdürü olarak geri döndü. 2014 yılında ise Yalova Belediyesine geçerek 1 yılı aşkın süre başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Acar, evli ve iki çocuk babası.

DP Yalova belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.