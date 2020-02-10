Rıdvan Dilmen: Ali Koç, Berat Albayrak'tan rica etti ve 1 saatte halletti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Devlet' ve ' Trabzonspor ' ile ilgili söylemlerinin ardından Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Trabzonsporlu olması son günlerde başta sosyal medya olmak üzere, sarı-lacivertli camiada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Rıdvan Dilmen, bu konuyla ilgili olarak canlı yayında açıklama yaptı.

"1 SAAT SONRA HALLETTİ"

Rıdvan Dilmen, NTV'deki canlı yayın sırasında "Berat Bey konusunu anlayamadım. Kraldan çok kralcılık çok tehlikeli. 15 Temmuz günü, Ali Koç, Berat Bey'den bir ricada bulundu, bir saat sonra halletti. UEFA'ya gönderilmesi gereken bir yazı vardı. Daha 20 gün önce yine yardım etti. Bunlar önemli konular, her şey de açıklanmaz." ifadelerini kullandı.

"KRALDAN ÇOK KRALCI BUNLAR"

Ayrıca Rıdvan Dilmen "Eğer Cumhurbaşkanı futboldan elini çekerse, yarın öbür gün televizyonlarda hiçbir başkanı göremezsiniz. Borçları ödeyemezseniz ve sonra devlete geldiğinizde 'Bana ne derse' ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanı olsam, 'Bana ne, ikide bir ihale bana kalıyor' derim. Ama Cumhurbaşkanı kindar değil, böyle bir şey yapmaz. Fenerbahçe'nin yapılandırmada taksitlere gelecek, ödeyemeyecekler, nereye gidecekler? Ben olsam yardım etmem. Hele şahıslara borçlar kalacak olursa, kimseyi bulamayacaklar. Ulaştırma Bakanı'na sitem ettim, yapmamalıydım. Bazı insanlar, 'Nasılsa bizim patronlar bunları sevmiyor' deyip gazı bir açıyor... İşte kraldan çok kralcı bunlar. Mesela dün Divan Kurulu toplantısından sonra dakika 1, '2010-2011 şampiyonu Trabzonspor' dedi sözleri gündem oluyor. Böyle bir atmosfer oluştu. Fenerbahçe maçında statta üzülerek bazı şeyler duydum. Vallahi Cumhurbaşkanı olsam yardım etmem." dedi.