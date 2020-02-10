Haberler » Spor » Rıdvan Dilmen: Ali Koç, Berat Albayrak'tan rica etti ve 1 saatte halletti - Spor

Rıdvan Dilmen: Ali Koç, Berat Albayrak'tan rica etti ve 1 saatte halletti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Devlet' ve 'Trabzonspor' ile ilgili söylemlerinin ardından Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Trabzonsporlu olması son günlerde başta sosyal medya olmak üzere, sarı-lacivertli camiada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Rıdvan Dilmen, bu konuyla ilgili olarak canlı yayında açıklama yaptı.

10.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:47

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Devlet' ve ' ' ile ilgili söylemlerinin ardından Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Trabzonsporlu olması son günlerde başta sosyal medya olmak üzere, sarı-lacivertli camiada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Rıdvan Dilmen, bu konuyla ilgili olarak canlı yayında açıklama yaptı.

"1 SAAT SONRA HALLETTİ"

Rıdvan Dilmen, NTV'deki canlı yayın sırasında "Berat Bey konusunu anlayamadım. Kraldan çok kralcılık çok tehlikeli. 15 Temmuz günü, Ali Koç, Berat Bey'den bir ricada bulundu, bir saat sonra halletti. UEFA'ya gönderilmesi gereken bir yazı vardı. Daha 20 gün önce yine yardım etti. Bunlar önemli konular, her şey de açıklanmaz." ifadelerini kullandı.

"KRALDAN ÇOK KRALCI BUNLAR"

Ayrıca Rıdvan Dilmen "Eğer Cumhurbaşkanı futboldan elini çekerse, yarın öbür gün televizyonlarda hiçbir başkanı göremezsiniz. Borçları ödeyemezseniz ve sonra devlete geldiğinizde 'Bana ne derse' ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanı olsam, 'Bana ne, ikide bir ihale bana kalıyor' derim. Ama Cumhurbaşkanı kindar değil, böyle bir şey yapmaz. Fenerbahçe'nin yapılandırmada taksitlere gelecek, ödeyemeyecekler, nereye gidecekler? Ben olsam yardım etmem. Hele şahıslara borçlar kalacak olursa, kimseyi bulamayacaklar. Ulaştırma Bakanı'na sitem ettim, yapmamalıydım. Bazı insanlar, 'Nasılsa bizim patronlar bunları sevmiyor' deyip gazı bir açıyor... İşte kraldan çok kralcı bunlar. Mesela dün Divan Kurulu toplantısından sonra dakika 1, '2010-2011 şampiyonu Trabzonspor' dedi sözleri gündem oluyor. Böyle bir atmosfer oluştu. Fenerbahçe maçında statta üzülerek bazı şeyler duydum. Vallahi Cumhurbaşkanı olsam yardım etmem." dedi.

Rıdvan Dilmen: Ali Koç, Berat Albayrak'tan rica etti ve 1 saatte halletti

Berat Albayrak, Rıdvan Dilmen, Trabzonspor, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (6)
METİN:Rıdvan, sen bu konuştuklarını hiç sonrasında banttan dinledin mi? Ne anlattığın, ne söylediğin belli değil. . . Yav sana yazıktır, seni dinleyen insanlar her geçen gün azalıyor. . Tutarsız, imalı, ama neyi ima ettiğin bile net değil. . . Aşırı Fener taraftarlığın seni kindarlığa sürüklüyor. . . Trabzonspor biraz parlayınca bazı takımlar lige iyice asılmaya başladı. . . Sen de sırf ''Trabzonspor başarılı olmasında kim olur olsun'' derdindesin. . . Fenerbahçe geçen yıl alt sıralarda mücalede ederken neredeydin.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TARAFSIZ:ya arkadaşlar unuttunuzmu bu ülkede mehmet ali yılmaz spor bakanı oldu. haluk ulusoy federasyon başkanı oldu. faruk özak devlet bakanı oldu. onca mücadele ve gayrete rağmen. birazda trabzonsporun düzgün yönetilememesi yüzünden birtürlü başarı sağlanamadı. şimdi trabzon baya iyi yönetiliyor bunu herkes de görüyor. ki buda başarıyı getiriyor. neden rahatsız oldunuzki.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ERGÜN K.:İŞLER KÖTÜ GİDİNCE BİRİLERİ SUÇLANIR. KENDİMİZİ GÖRMEYİZ.
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
REF:Rıdvan 1 swene futbol oynadın fenerbahcede seni ölümsüzleştirdi bu taraftar bi ota yaramaz adamsın sen anxcak yalakalık yap
Yayından Kaldır
4 7
Cevap yaz
VAHDETTİN BAYRAM:rıdvanın koyu fenerli olduğunu bilmeyen yok. . fener kaybedince buda kendini kaybediyor.
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
UYUMAYA DEVAM HOOORRRR:EVET FUTBOL ASLINDA NEYMİŞ, TAMAMEN POLİTİKAYMIŞ, VATANDAŞI UYUTMA SİYASETİ İMİŞ. TABİ MAFYA TARAFIDA VAR.
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

09:48  Parazit filmi konusu nedir? Parazit filmi oyuncuları ve fragmanı
09:42  Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix oynadığı filmler ve biyografisi!
09:11  Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
08:47  Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları
08:40  On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 10 Şubat 2020 Milli Piyango
10.02.2020 10:12:37